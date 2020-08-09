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Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Валерий Цепкало сошел с предвыборной гонки и тоже уехал из Белоруссии, но раньше - в конце июля
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Вероника Цепкало (слева)

Вероника Цепкало (слева)

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вероника Цепкало, жена бывшего претендента на участие в выборах президента Белоруссии, Валерия Цепкало, вечером 8 августа покинула страну. Об этом kp.ru сообщили в штабе Виктора Бабарико.

Она не стала голосовать в Белоруссии, заявив, что собирается, однако, поучаствовать в выборах в качестве избирателя. Но отдаст свой голос уже в Москве.

Ее муж уехал несколькими неделями раньше, в конце июля и вместе с детьми. Валерий Цепкало подавал заявку в качестве кандидата, но в ЦИК ему отказали в регистрации. Свой отъезд из страны он объяснил опасениями за свою безопасность. Такую же причину назвала и Вероника Цепкало, которая являлась представительницей объединенного штаба Светланы Тихановской.

9 августа - основной день голосования за президента в Белоруссии, явка уже превысила 50 процентов, это значит, что выборы признаны состоявшимися.