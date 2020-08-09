Доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи

Солнечный ожог может стать причиной развития рака кожи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что причинами рака кожи могут стать меланомы, которые появляются в раннем детстве, рассказал известный врач-педиатр телеведущий Евгений Комаровский. Он пояснил, что меланомы, в свою очередь, возникают из-за солнечных ожогов.

«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80 процентов», - сообщил медик в своем канале на YouTube.

Он рассказал, что есть два типа солнечных лучей, которые способны неблагоприятно влиять на кожный покров – UVB и UVA. Последние отличаются особо сильным воздействием и способны разрушать клетки на уровне ДНК. Именно этот фактор является основным в появлении рака кожи. Врач посоветовал покупать средство защиты от солнца со степенью защиты не менее 10-15 SPF.

Доктор Комаровский также отметил, что необходимо регулярно осматривать родинки. Приучить к этому себя и всю семью. Края родинок должны быть ровными, симметричными и иметь однородный цвет.

«Если вы видите, что они меняют цвет, размер, границы, на них появляются корочки, трещины или родинка вообще пропала, то срочно нужно обратиться к врачу», - объяснил Комаровский.