В Африке боевики убили шесть французских туристов, которые приехали смотреть на жирафов

Пол и возраст погибших полиция не назвала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть французских туристов убиты во время поездки к месту поселения жирафов в Африке. Как сообщает Reuters, нападение произошло в Нигере. Помимо иностранцев погибли еще двое нигерийцев. В полиции пока не могут назвать мотив преступников, по одной из версий, боевики напали с целью грабежа.

Заповедник жирафов Куре к юго-востоку от Ниамея - популярная достопримечательность Нигера, сюда регулярно приезжают туристы. В МИД Франции сообщили, что идет проверка по факту происшествиях. Пока официальных комментариев давать в ведомстве не стали. Тем временем правительство Франции обратилось к гражданам страны к гражданам, которые планируют поездку в Африку.

- Просим воздержаться от поездок в большие районы Нигера за пределами столицы Ниамея, где действуют группы боевиков, в том числе «Боко Харам»,- приводит сообщение издание.