А где же Кокорин? Состав "Спартака" на игру против "Сочи немало удивил болельщиков

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 9 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран первый матч сезона в чемпионате России для "Спартака". В гости к столичному клубу приедет ФК "Сочи". Поединок сегодня начнется в 20:00, а за час до игры был оглашен стартовый состав команды. И главное событие - в заявке на этот матч не оказалось перешедшего недавно форварда Александра Кокорина. Причина пока что не называется.

Стартовый состав "Спартака" на игру против "Сочи" выглядит следующим образом: Максименко, Жиго, Айртон, Соболев, Бакаев, Ларссон, Джикия (к), Глушенков, Крал, Маслов, Зобнин.

Запасные: Ребров, Тиль, Понсе, Кутепов, Ещенко, Умяров, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Рассказов, - такой состав значится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Тушино. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.