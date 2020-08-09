Путин назначил новых судей в регионах

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин назначил несколько десятков судей, в том числе в регионах России. Указ подписан 9 августа и опубликован на официально интернет-портале правовой информации.

Срок полномочий судей - шесть лет. Изменится председатель Краснодарского краевого суда, а Республике Калмыкия, республике Марий Эл и других.

3 августа президент упразднил несколько судов на Урале. Это сделано, чтобы оптимизировать работу судов за счет равномерного распределения нагрузки. В феврале 2020 года Владимир Путин назначил пять новых судей в Воронежский областной суд.

Также в воскресенье, 9 августа, глава государства подписал другой указ, согласно которому высшие военные офицеры Вооруженных Сил России не будут больше носить каракулевые шапки, их заменят на меховые с козырьком.