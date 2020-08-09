Явка на выборах президента Беларуси 2020 на 18.00 составила 79 процентов

Белоруссия выбирает президента Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦИК обновили данные на 18.00 - явка на выборах президента Белоруссии 2020 составила 79,01 процент. Больше всего избирателей пришли на участки в Брестской области - 84,52 процента. Самая низкая явка - в Минске, 62,30 процентов.

Минимальный порог в 50 процентов избирателей пройден, это значит, что выборы признаны состоявшимися. Но граждане Белоруссии все еще продолжают идти на участки, счетная комиссия приступит к работе после закрытия площадок в 20.00. Граждане могли проголосовать досрочно, с 4 августа.

Кандидатов на пост президента Белоруссии пятеро: Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Александр Лукашенко.

В день выборов в Минске задержаны трое российских журналистов телеканала "Дождь". В МИД России связались с коллегами из Белоруссии по этому поводу.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию выборов.