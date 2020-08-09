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Явка на выборах президента Беларуси 2020 на 18.00 составила 79 процентов

За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах президента Белоруссии 2020 на 18.00 составляет 79 процентов
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Белоруссия выбирает президента

Белоруссия выбирает президента

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦИК обновили данные на 18.00 - явка на выборах президента Белоруссии 2020 составила 79,01 процент. Больше всего избирателей пришли на участки в Брестской области - 84,52 процента. Самая низкая явка - в Минске, 62,30 процентов.

Минимальный порог в 50 процентов избирателей пройден, это значит, что выборы признаны состоявшимися. Но граждане Белоруссии все еще продолжают идти на участки, счетная комиссия приступит к работе после закрытия площадок в 20.00. Граждане могли проголосовать досрочно, с 4 августа.

Кандидатов на пост президента Белоруссии пятеро: Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Александр Лукашенко.

В день выборов в Минске задержаны трое российских журналистов телеканала "Дождь". В МИД России связались с коллегами из Белоруссии по этому поводу.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию выборов.