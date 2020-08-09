Смелость и отвага: "Сочи" на матч против "Спартака" заявил в стартовый состав сразу двух форвардов

Футболисты "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 9 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч 1 тура нового сезона - "Спартак" примет "Сочи". Эти же команды играли между собой год назад в поединке 1 тура сезона прошлого.

Стартовое сочетание футболистов, которых выбрал для начала игры со "Спартаком" тренерский штаб "Сочи", назвала пресс-служба южан. Недавно перешедший из "Зенита" в аренду аргентинский защитник Маммана - в запасе, а в атаке будут играть Полоз и Бурмистров. Антон Заболотный начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав "Сочи" на игру против "Спартака" выглядит следующим образом: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев, Заика, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Терехов, Полоз, Бурмистров.

В запасе у ФК "Сочи" на игру остались: Заболотный Н., Маммана, Колдунов, Немченко, Набиуллин, Боковой, Заболотный А.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Тушино. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.