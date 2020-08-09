Голосование на выборах президента Беларуси 2020 завершено

После закрытия избирательных участков комиссии приступили к подсчету голосов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Голосование на выборах президента Белоруссии 2020 завершено -участки закрылись в 20.00. В ЦИК страны не собирались увеличивать время работы избирательных участков, хотя такую версию в обществе озвучивали. Желающих проголосовать 9 августа было много не только в Белоруссии, но даже в дипмиссии в Санкт-Петербурге.

В связи с этим работу нескольких участков в Минске, где образовались очереди, продлили. Такое на выборах президента страны происходит впервые.

Сразу после закрытия участков, озвучили результаты exit poll Молодежной лаборатории: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

В ЦИК озвучили предварительные итоги голосования по пяти регионам, участки все-таки закрыли, лидирует Лукашенко - 82 процента голосов.