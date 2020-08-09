ЦИК Белоруссии: По итогам голосования в пяти регионах у Лукашенко 82 процента голосов

В Минске все еще работают некоторые участки Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦИК Белоруссии озвучили данные по пяти регионам, где уже закрыли участки. Напомним, голосование должно было продлиться до 20.00, но желающих проголосовать было так много, что работу некоторых участков в Минске пришлось продлить. Хотя ранее в ЦИК страны заявляли о закрытии всех участков ровно в 20.00.

- К сожалению, голосование не завершено. Впервые в жизни в нарушение закона несколько избирательных участков Минска работают, потому что там стоят те самые несколько сотен человек, - отметила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

По оставшимся пяти регионам, где закрыли участки, предварительные лидеры - Александр Лукашенко 82,08%, у Тихановской 6,98%.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует по данным экзит-пулов.

В ЦИК призвали проигравших спокойно отнестись к победе соперника и не устраивать провокации. Подсчет голосов продолжится. Окончательные итоги объявят, вероятно, в понедельник 10 августа.