Почему Кокорин не сыграл против "Сочи": причину объяснили в "Спартаке"

Кокорин не сыграл за "Спартак" в первой игре сезона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пополнивший состав московского "Спартака" летом 2020 года форвард Александр Кокорин не смог выйти в первой игре сезона в составе своего нового клуба. Нападающего не бросили в бой в поединке против "Сочи". Почему Кокорин не играет против "Сочи" - это был главный вопрос после того, как огласили заявку на поединок две команды. И вот "красно-белые" официально сказали, куда же пропал Кокорин.

- Александр Кокорин не играет в сегодняшнем матче из-за небольшого повреждения. Ждём скорейшего возвращения Саши на поле! - гласит сообщение пресс-службы "Спартака".

Матч "Спартак" - "Сочи" проходит в эти минуты на стадионе "Открытие Арена", сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Напомним, что год назад эти же команды играли между собой в первом туре прошлого чемпионата. Игра точно также прошла в Тушино и тогда "Спартак" выиграл 1:0 благодаря голу Жиго в добавленное время в конце игры.