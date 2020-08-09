Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Су-27 второй раз за эту недели засек самолет-разведчик США над Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье вечером, 9 августа, Национальный центр управления обороной сообщил, что российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем.

Экипаж российского Су-27 подлетел близко к американскому разведчику США, идентифицировал его и заставил развернуться от российских границ. После чего вернулся на аэродром базирования, сообщает РИА Новости.

Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.

Напомним, что за это лето российские радиолокационные системы ни один раз засекали иностранные разведчики у границ России. Так, на прошлой неделе МиГ-31 засек у российских границ самолет разведчик Норвегии Falcon 20 ВВС.

А месяцем ранее российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США. А чуть позже истребители России перехватили "Орион" военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря.