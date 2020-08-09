Треть американцев отказалась бы от вакцины против коронавируса, даже если бы она была бесплатной

Власти США собираются получить 300 миллионов доз вакцины к январю 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше трети американцев заявили, что не стали бы делать прививку вакциной от коронавируса, даже если бы она прямо сейчас была одобрена федеральной службой по контролю за медикаментами и была бы бесплатной. Такие результаты опроса озвучила компания Gallup.

Причин оказалось несколько. Самая удивительная - политические убеждения. 81% демократов заявили, что хотели бы получить вакцину, в то время как среди республиканцев (президент США тоже республиканец) таких только 47%.

На выбор американцев могло повлиять высказывание главного инфекциониста США доктора Фаучи, который заявил, что будущая вакцина, возможно, будет эффективной только на 50 процентов.

- Мы не знаем, какой будет КПД, 50 или 60 процентов. Я бы хотел, чтобы это было 75 процентов или больше,- говорил он, его слова приводит Fox News.

Есть мнение среди врачей, уверенных, например, в выборочной эффективности - на людей с ожирением препарат может действовать хуже.

Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично - он верит в готовность вакцины до выборов 3 ноября.