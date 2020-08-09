Российские авиакомпании планируют начать с 10 августа полеты в Турцию

Россияне могут полететь в Турцию уже с 10 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять российских авиакомпаний сообщили о намерении возобновить полеты в турецкие курортные города. Рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Компании «Аэрофлот» и «Победа», S7, «Уральские авиалинии», «Россия», а также Royal Flight, «Икар», Red Wings, Nordwind, Azur Air и iFly будут летать в Турцию из Москвы. Из Ростова-на-Дону рейсы планирует выполнять Nordwind, Red Wings, iFly и «Уральские авиалинии», из Санкт-Петербурга полетит компания «Россия».

Росавиация также перечислила турецкие компании, готовые возобновить полеты. Ими стали Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

"Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны", - написано на сайте Росавиации.

Напомним, что с 27 марта международное сообщение было закрыто из-за пандемии коронавируса в мире. Выполнялись только вывозные рейсы. Обоюдное решение о возобновлении полетов было принято Россией, Танзанией, Великобританией и Турцией. С 15 августа из России можно будет также совершить перелеты в Швейцарию и обратно.