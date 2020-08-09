Мария Захарова о задержании российских журналистов в Беларуси: Мы всегда защитим наших, хотя советуем делать все по правилам страны пребывания

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Минске 9 августа в день выборов президента. Люди в штатском повалили корреспондентов и оператора на асфальт, после чего увезли. Журналисты несколько часов не могли выйти на связь с редакцией.

В редакции "Дождя" подтвердили, у них не было аккредитации, хотя документы поданы еще в середине июля.

- Аккредитации не было, но это не снимает вопрос относительно того, как проводилось задержание, - сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" Мария Захарова. - Фотографии вы все видели. Посол лично взял это дело на контроль, оказывается консульская поддержка. Но это не только коснулось журналистов «Дождя». Есть еще информация по людям, которые сотрудничали с агентством Ruptly.

Она сказала, что вопрос упирается в отсутствие аккредитации, журналисты должны соблюдать правила страны, в которую приехали работать.

- Мы всегда защищаем и отстаиваем права наших журналистов за рубежом,- сказала Мария Захарова. -Но конечно, отношение к средствам массовой информации, даже если они нарушили правила аккредитации, оно должно быть достойным. То, что мы видели, вызывает вопросы.

Избирательные участки в Беларуси должны были закрыться в 20.00, но из-за очередей из избирателей в Минске, работу некоторых участков пришлось продлить.

По данным официального экзит-пола, лидирует Александр Лукашенко - 79,7 процентов.