В Минске на проспекте Машерова начались столкновения протестующих с ОМОН

Участки для голосования впервые принимали избирателей после 20.00 Фото: Павел МАРТИНЧИК

На проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими, сообщает ТАСС.

К 20.00, когда должны были закрыться избирательные участки, у зданий, где проходило голосование, собралась толпа людей, которые не успели проголосовать.

В это же время в центре Минска начали собираться сторонники оппозиции. На пересечении проспектов Машерова и Победителей собралось около 300 человек, часть недовольных первыми результатами голосования задержаны.

В ЦИК Беларуси пошли навстречу и продлили время работы некоторых минских участков для голосования. В пяти регионах страны участки закрыли и уже известны предварительные результаты - лидирует действующий президент Александр Лукашенко - 82 процента. По данным официальных экзит-полов он набрал 79,7% голосов.

Оппозиция грозилась не признавать итоги выборов, если победит не их кандидат. В ЦИК проигравших не устраивать провокации.