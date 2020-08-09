"Спартак" сыграл против "Сочи" первый матч в сезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 9 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" был сыгран матч 1 тура чемпионата России по футболу сезона 2020/2021 годов. В гости к "Спартаку" в Тушино приехали футболисты "Сочи". Южане в прошлом сезоне тоже стартовали с поединка против "красно-белых" и проиграли 0:1.

В заявку на игру "Спартака" не попал взятый недавно в клуб форвард "Спартака" Александр Кокорин. Нападающий получил травму и смотрел за игрой против бывшего клуба в ранге зрителя. Не оказалось в заявке на матч и другого новичка - Остона Урунова.

"Спартак" очень бодро начал поединок - сначала на 7-й минуте Соболев забил первый гол с паса Зобнина. Ну а потом на 10-й Джордан Ларссон с передачи Бакаева делает счет 2:0. Полоз после спорного пенальти на 15-й минуте сократил разрыв в счете - 2:1. Ну а на 90-й минуте поединка Нобоа забил вторйо мяч с пенальти тоже, и тоже - со спорного пенальти. Итог поединка - 2:2!

Второй поединок в сезоне "Спартак" сыграет 14 августа дома против "Ахмата". А "Сочи" в этот же день примут дома "Химки".