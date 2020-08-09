Ливанская армия подключилась к разгону протестующих в Бейруте

К наведению порядков на улицах Бейрута подключилась ливанская армия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К наведению порядков на улицах Бейрута подключилась ливанская Армия. Вместе с полицией им удалось вытеснить протестующих с улицы, на которой расположено здание правительства.

Ранее в воскресение демонстранты заняли здания двух министерств. Полиция не смогла остановить толпу. На другой улице протестующие приблизилась к парламенту. Они стали забрасывать стражей порядка камнями и петардами.

Полиция применила в большом количестве слезоточивый газ, но толпа отступила к площади только после того, как к ним приблизилась армия, сообщает РИА Новости.

Напомним, беспорядки в центре Бейрута начались в субботу. Люди требуют отставки правительства, которые, по их мнению, виноваты в трагическом взрыве 4 августа.

С момента протестов в отставку подали несколько депутатов и министров. В ходе беспорядков пострадали 700 человек. Один правозащитник погиб в давке.