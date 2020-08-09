В США новый антирекорд – случаев заражения коронавирусом больше 5 миллионов

Первый случай коронавируса зафиксирован в США 21 января Фото: REUTERS

В США число случаев заражения коронавирусом превысило рекордную отметку в 5 миллионов. Больше нет ни в одной другой стране мира. Согласно анализу Reuters, инфицирован каждый 66-й житель страны.

Растет и другая, еще более страшная цифра, по погибшим от Covid-19. Последние пять дней в больницах США умирают от короавиурса ежедневно свыше 1000 человек. В США умерло 162 635 человек с коронавирусом, а по всей стране зарегистрировано 5017 150 случаев заболевания.

Заболеваемость растет на фоне политического раскола в стране. Президент Дональд Трамп не смог договориться с Конгрессом США по поводу финансирования по программе безработицы. В итоге, он подписал указ, требующий от штатов штатов выплаты 25% увеличенного пособия по безработице.

Политики возлагают надежды на будущую вакцину, в проекты вложены миллиарды долларов. Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что до конца года вакцина может быть, но он не уверен, что она будет на 100 процентов эффективной, то есть даст полный иммунитет к коронавиурсу. Сами американцы к прививкам относятся с недоверием - треть граждан США отказалась бы от вакцины, будь она даже бесплатной.