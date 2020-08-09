Леонид Федун заявил, что "Спартак" снимается с Чемпионата России по футболу

Леонид Федун. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

Московский "Спартак" снимается с чемпионата России по футболу - с таким заявлением выступил владелец клуба Леонид Федун после матча 9 августа.

"Спартак" сыграл с "Сочи" в рамках ЧР, итог матча 2:2, оба гола в ворота москвичей забили с пенальти. Федун считает, эпизоды спорные и голы засчитаны несправедливо, так что, по его мнению, игра должна была закончиться другим счетом - 2:0.

- Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу, - приводит слова Федуна "Матч ТВ".

Москвичи неоднократно жаловались на предвзятое отношение судейства.

В Ноябре 2019 года у "Спартака" появился новый тренер, им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Федун говорил, что его задача к 2022 году выиграть чемпионат либо Кубок России.