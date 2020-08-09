Слуцкий призвал не допускать провокаций после выборов в Белоруссии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье призвал всех участников президентских выборов в Белоруссии не допускать и не поддаваться на провокации.

«В настоящее время всем сторонам, вне зависимости от результатов голосования, необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву», - сказал он .