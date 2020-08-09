В центре Минска начали сооружать баррикады Фото: Владимир ВОРСОБИН

В самом центре белорусской столицы протестующие из-за результатов голосования на выборах начали сооружать баррикады, используя мусорные баки. Об этом ночью 10 августа пишет издание Sputnik.

Минские силовики уже начали штурм: сотрудники ОМОН стреляют по демонстрантам резиновыми пулями, активно применяют световые и шумовые гранаты, а также слезоточивый газ. Правоохранители уже вытеснили протестующих с площади у стелы в Минске. В город въехали автобусы, окна которых завешаны коврами.

В столице государства, как ранее сообщал сайт kp.ru, уже несколько часов нет доступа к сети Интернет, местные жители не могут зайти даже в социальные сети и новостные ресурсы, чтобы узнать о результатах выборов.

В настоящее время министерство внутренних дел Белоруссии проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с митингами.

ПО ТЕМЕ

Откуда в Белоруссии такая феноменальная явка

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин попытался понять, как объяснить столь ошеломляющие экзит-полы с 81 процентом за Лукашенко (подробности)

Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией (подробности)