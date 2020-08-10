Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила более 84%

Уровень явки на выборах президента Белоруссии составил 84,05% Фото: REUTERS

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии сообщила, что итоговая явка на прошедших в воскресенье, 9 августа, выборах президента страны составила 84,05%.

Центризбирком республики опубликовал данные, из которых следует, что самая высокая явка по состоянию на 20:00 была в Брестской области – 91,97%, а самая низкая – в Минске: 66,1%.

Явка в Витебской области составила 89,81%, Гродненской – 88,81%, Минской – 84,53%, Могилевской – 90,44%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на высший государственный пост в Белоруссии претендовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александр Лукашенко.

По предварительным данным, результаты голосования на этот сам таковы:

Александр Лукашенко 79,7%

Светлана Тихановская 6,8%

Анна Канопацкая 2,3%

Андрей Дмитриев 1,1%

Сергей Черечень 0,9%

Против всех - 9,2% избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откуда в Белоруссии такая феноменальная явка

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался понять, как объяснить столь ошеломляющие экзит-полы с 81 процентом за Лукашенко (подробности).