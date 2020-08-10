Светлана Тихановская: Мы победили свой страх и безразличие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кандидат в президенты Светлана Тихановская сделала заявление на фоне массовых акций протеста после голосования на выборах в Белоруссии. Политик отметила, что избирательная кампания показала огромную поддержку народа страны.

- Я верила в это. Огромное количество людей вышли на протест, такого не было никогда в нашей стране. Было невероятное количество наблюдателей, не все получилось, но мы старались как могли, - сказала она.

Тихановская поблагодарила избирательные комиссии, что «честно считали», а также штабы, волонтеров и всех, кто принимал участие в выборах.

- Наши люди проснулись. Я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни. Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать. Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед, - добавила политик.

Кстати, Тихановская побеждает на 20 участках в Минске и Минском районе государства. С большим отрывом она победила на выборах на избирательном участке в Варшаве.