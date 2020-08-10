Из Минска сообщают о взрывах в центре столицы Белоруссии

Из Минска поступают сообщения о взрывах Фото: REUTERS

Из Минска поступают сообщения о том, что ночью в центре белорусской столицы прогремели несколько взрывов. По словам очевидцев, у перекрестка, куда сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, поднимается облако дыма.

Уточняется, что звуки взрывов были слышны на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первые же часы после того, как в стране закрылись участки для голосования на выборах президента Белоруссии, на улицы Минска вышли протестующие, недовольные предварительными результатами. Люди начали сооружать баррикады из мусорных баков, начались беспорядки.

Силовики полностью взяли под контроль район Старого города, вытеснив оттуда основную часть протестующих, однако столкновения продолжаются около стелы «Минск – город-герой», где собралось много людей.

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Но почти под каждым кустом в столице Белоруссии сидит по «роте милиционеров». С места передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности).