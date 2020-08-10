ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов

Сегодня в Белоруссии избиратели в 6-й раз выбирали главу государства. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

9 августа в 20.00 в стране закрылись избирательные участки (исключением стали 10 участков в Минске, где из-за длинных очередей решили продлить время работы избирательных комиссий). После закрытия участков члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. После чего копии протокола вывешиваются на участок, и данные уходят в ЦИК. Ровно в полночь председатель ЦИК Лидия Ермошина озвучила данные некоторых районов, которые успели предоставить свои результаты подсчетов.

В Минске из всех районов данные успели собрать только в Ленинском районе. Там проголосовали 92 тысячи граждан. Согласно цифрам Ермошиной, Лукашенко в Ленинском районе набрал почти 67%, Тихановская набрала почти 15%, против всех кандидатов проголосовали 8,49% избирателей.

В Гомельской области обработали данные четырех районов - Ветковского, Лельчицкого, Лоевского и Хойницкого. В них Лукашенко набрал 90,76%, Тихановская - 3,2%, против всех проголосовали 2,55% избирателей.

В Брестской области известны данные по четырем районам: Дрогичинскому, Жабинковскому, Каменецкому и Малоритскому. В них за Лукашенко проголосовали почти 80%, за Тихановскую 3,81%, против всех - 1,28%.

В Могилевской области известны данные по четырем районам - там проголосовали 40 тысяч человек. По словам Ермошиной, Лукашенко набрал почти 94%, против всех проголосовали 3,31% избирателей, Тихановская заняла только третье место.

В Гродненской области посчитали данные в 8 районах. Там проголосовало 124 тысячи человек. Лукашенко - 92,7%, Тихановская - 3,89%, против всех - 1,45%

В целом картину по стране Лидия Ермошина пообещала представить в 2.00. В то же время в интернете начинают появляться фотографии копий протоколов, которые участковые избирательные комиссии вывешивают на участках для голосования после подсчета. Например, на участке №27 - это в Новой Боровой - за Лукашенко проголосовали всего 83 человека, а за Тихановскую - 1248. По данным штаба Тихановской, по меньшей мере на восьми минских участках Тихановская набрала больше, чем Лукашенко. Кроме этого, по данным "Комсомолки", Тихановская выиграла у Лукашенко на участке, расположенном в Семково (это недалеко от Минского моря) - за Лукашенко там проголосовали 1001 человек, за Тихановскую - 1128.