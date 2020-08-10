В Минске слышны взрывы

Протестующие на проспекте Машерова. Фото: Белсат

Громкие хлопки, похожие на взрывы, слышны на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы в центре Минска. На видеокадрах, которыми пестрят телеграм-каналы, ночной город полон людей. И, похоже, ОМОНу дана команда жестко оттеснять митингующих. Люди разбегаются по дворам, их догоняют силовики, некоторых жестко избивают.

Люди разбегаются по дворам, их догоняют силовики, некоторых жестко избивают. Фото: REUTERS

При этом основной центр протестов на проспекте Победителей у стелы, где собрались более тысячи митингующих и куда стянуты силы ОМОНа.

Силовики выстроили живой щит на проспекте Независимости. По всему городу слышен вой сирен скорой помощи.

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