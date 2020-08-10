Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением на фоне протестов в центре Минска. Она попросила силовиков прекратить насилие, а своих сторонников не допускать провокаций.

- Я хочу напомнить милиции и войскам, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не давайте повод к насилию. Завтра жители Белоруссии проснутся уже в новом государстве. Пожалуйста, остановите насилие, - попросила Тихановская, чьи слова цитирует издание TUT.BY.

Напомним, что разгоняют протестующих избирателей весьма жестко: ОМОН используют светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ, проводят массовые задержания и, по некоторым данным, даже избивают протестующих.

В предыдущем своем заявлении Тихановская поблагодарила избирательные комиссии, которые «честно считали» во время голосования, а также штабы, волонтеров и всех, кто принимал участие в выборах, а также отметила, что страна смогла победить свой «страх и безразличие».

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