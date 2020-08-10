Видео наезда автозака на протестующих в Минске появилось в сети. Фото: @tutby_official

Во время массовых протестов из-за голосования на выборах президента Белоруссии в центре Минска автозак въехал в толпу демонстрантов на большой скорости. Момент ДТП попал на видео. По предварительной информации, водитель транспортного средства хотел напугать протестующих, но один из них запрыгнул на бампер автозака. Водитель начала петлять из стороны в сторону, в результате чего человек упал ему прямо под колеса.

Ранее появилась информация о том, что из-за наезда автозака на толпу пострадало по меньшей мере три человека. При этом министерство внутренних дел и местные правоохранители заявляются, что не располагаются информацией о происшествии и пострадавших.

Как сообщал сайт kp.ru, на проспекте Машерова слышны громкие хлопки, напоминающие взрывы. Сотрудники ОМОН продолжают жестко разгонят протестующих: люди разбегаются по дворам, некоторых демонстрантов жестоко избивают. Правоохранители уже применяли для разгона светошумовые гранаты, водометы и газ.