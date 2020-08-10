МВД Белоруссии: Информации о пострадавших при протестах в Минске нет

Силовики вытеснили большинство протестующих из центра Минска Фото: REUTERS

В милиции белорусской столицы не смогли сообщить о задержанных и пострадавших во время протестных акций, начавшихся в Минске в воскресенье вечером. По словам представителя пресс-службы городского управления МВД, информации о том, что при беспорядках или в столкновениях с протестующими пострадал кто-либо из сотрудников правоохранительных органов, пока нет.

Сообщения о том, что силовики применили водометы или светошумовые гранаты, в ГУВД Минска тоже не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Пообещали сообщить подробности утром в понедельник.

«О количестве задержанных можно будет говорить утром, сейчас таких данных нет. Сведений о пострадавших у нас нет, нет информации о применении водометов и светошумовых гранат», - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что есть пострадавшие в ходе протестов: на пересечении улиц Заславской и проспекта Машерова дежурят несколько «скорых», одного человека увезли с тяжелым ранением. Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу,

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