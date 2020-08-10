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Стычки с милицией продолжаются в разных местах Минска. Но протест пошел на спад

МВД заявило, что ситуация под контролем во всех городах, по всей стране
Ольга ИвашенкоОльга ИвашенкоОльгаИвашенко
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Для разгона протестующих милиция применила спецсредства.

Для разгона протестующих милиция применила спецсредства.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Немиге около Театра оперы и балета протестующие шли за уезжающими автозаками и скандировали им вслед: «Верым, можам, пераможам». Из машин вышли сотрудники ОМОН и направились навстречу толпе. Люди бросились врассыпную.

Как сообщает корреспондент «КП», протестующие самовольно перекрыли дорогу перед мостом около театра. Они взяли дорожные ограждения и заблокировали улицу. Тут же подъехала милиция.

Ночью перекрыт проспект Независимости в районе цирка. Движение в сторону Дворца республики было остановлено полностью, а в обратном направлении выпускали только спецтранспорт. Около 01:00 оцепление было снято.

По состоянию на 01.30 протесты в центре города пошли на спад. Протестующие разбились на небольшие группы из 20-30 человек.

В час ночи БелТА со ссылкой на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову сообщила, что милиция контролирует ситуацию:

- Уже есть задержанные. Обобщенной информации сейчас пока еще нет. Милиция контролирует ситуацию во всех городах, по всей стране.

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