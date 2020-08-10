Штаб Тихановской забаррикадировался из-за возможности задержаний . Фото: @tutby_official

Здание штаба кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской забаррикадировался – там опасаются задержаний, которые в настоящее время массового проходят на улицах города в связи с акциями протестов после оглашения предварительных итогов голосования. Об этом ночью 10 августа пишет издание Sputnik Беларусь.

- Штаб Светланы Тихановской баррикадируется - там заперли все окна и двери, опасаются задержаний, - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что в ходе акций силовики жестко разгоняются демонстрантов, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Ведомства страны предупредили, что в сети публикуется множество фейков на фоне протестов, а официальная информация о количестве задержанных и пострадавших будет чуть позже.

Светлана Тихановская призвала избирателей и сотрудников правоохранительных органов Белоруссии отказаться от насилия и провокаций.