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В МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств против демонстрантов

Есть задержанные, но пока сложно сказать, сколько
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Есть задержанные, но пока сложно сказать, сколько

Есть задержанные, но пока сложно сказать, сколько

Фото: REUTERS

В белорусской милиции подтвердили, что в ночь на понедельник, 10 августа, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить «специальные средства» для разгона участников протестных акций в центре Минска.

«Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков», - сказала официальный представитель министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она уточнила, что «применялись спецтехника и шумовые гранаты», а также сообщила, что ситуация в городе контролируемая, меры безопасности усилены.

По словам официального представителя МВД, есть и задержанные, однако пока в ведомстве не могут сказать, сколько их, потому что «события продолжаются».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Победил действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным, набравший 79,7% голосов избирателей.

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