Милиция ограничила доступ в центр Минска, где остаются протестующие

Протестующие на улицах Минска все еще есть Фото: REUTERS

Правоохранители Белоруссии ограничили доступ в центр Минска, где все еще остаются участники несанкционированных протестных акций. Так, на примыкающих проспекту Победителей улицах автомобильное движение перекрыли экипажи ГАИ, а пешеходов к местам скопления митингующих не пропускают выстроившиеся шеренгой бойцы ОМОН.

Сотрудники Госавтоинспекции не разрешают автомобилистам проезжать в направлении демонстрантов, пропускают только машины «Скорой помощи». Пока точно неизвестно, сколько людей получили травмы или ранения во время ночных событий, однако ранее сообщалось, что есть пострадавшие в ходе протестов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, не менее трех человек пострадали при наезде автозака на толпу. Кроме того, сообщалось, что одного участника протестов с тяжелым ранением. увезли на машине «Скорой».

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