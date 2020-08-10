После взрыва в Бейруте подали в отставку два ливанских министра

После взрыва в Бейруте начались антиправительственные митинги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После страшного взрыва в Бейруте подали в отставку два члена ливанского правительства: министр информации Маналь Абдель Самад и министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар, передает телеканал Lebanon 24.

Первой объявила об уходе с должности Самад, объяснив свое решение произошедшей в городе катастрофой. На прощание она пожелала «любимой родине как можно скорее восстановить благополучие».

Вторым подал прошение об отставке Каттар. Он сказал, что решил уйти с высокого поста, в частности, «в знак солидарности с пострадавшими, семьями погибших и пропавших без вести».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 августа в порту Бейрута взорвался корабль с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Взрывная волна была такой мощной, что разрушила сотни домов вокруг, выбила стёкла и повредила автомобили. В результате погибли около 160 человек, десять из них – спасатели, работавшие на месте взрыва. Пострадали более пяти тысяч человек. Больницы Бейрута и окрестностей переполнены, в городе объявлен режим чрезвычайного положения.

А 8 августа в столице Ливана вспыхнули антиправительственные митинги, которые обернулись массовыми беспорядками, протестующие пытались взять штурмом здания четырех министерств.

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