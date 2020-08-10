Трамп пообещал «существенную» помощь Ливану после взрыва в Бейруте

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские власти готовы «существенно» помочь Ливану восстановить столицу страны Бейрут после катастрофы в порту. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, рассказывая об организованной его французским коллегой Эммануэлем Макроном видеоконференции доноров.

«У нас была очень важная конференция по Ливану. Множество вопросов обсудили, многие страны собираются помочь», - приводит слова Трампа агентство Reuters.

На уточняющий вопрос, сколько именно на эти цели намерены выделить США, он ответил: «Это будет существенно».

Ранее сообщалось, что лидеры стран-участниц видеоконферении о помощи Бейруту договорились выделить на восстановление частично разрушенного взрывом города 300 миллионов долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 августа в порту Бейрута взорвался корабль с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Взрывная волна была такой мощной, что разрушила сотни домов вокруг, выбила стёкла и повредила автомобили. В результате погибли как минимум 158 человек, десять из них – спасатели, работавшие на месте взрыва. Пострадали более пяти тысяч человек.

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