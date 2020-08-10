На месте митингов протеста в Минске работают следователи

В Минске этой ночью было жарко Фото: REUTERS

В центре Минска сейчас работают сотрудники Следственного комитета Белоруссии, они проводят осмотр мест, где минувшей ночью проходили несанкционированные уличные акции протеста. Причем, несмотря на ранний час, на городских улицах все еще есть прохожие.

О том, что места ночных происшествий осматривает следственно-оперативная группа, в понедельник утром сообщило агентство Sputnik Беларусь. Отмечается, что следователи просят людей разойтись, не мешать им работать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первые же часы после того, как в стране закрылись участки для голосования на выборах президента Белоруссии, на улицы Минска вышли протестующие, недовольные предварительными результатами. Люди начали сооружать баррикады из мусорных баков, начались беспорядки.

Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

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Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. С места передает спецкор "КП" Владимир Ворсобин (подробнее)