Из Нью-Йорка возвращаются домой более 390 россиян

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что из международного аэропорта имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке вылетел очередной самолет, на борту которого возвращаются на Родину россияне, которые пожелали покинуть США.

«Эвакуация российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии коронавирусной инфекции, продолжается», - приводятся его слава на странице российской дипмиссии в Facebook.

Анатолий Антонов уточнил, что на борту самолета, который сотрудники посольства провожали в аэропорту, находится 391 пассажир, в том числе 12 младенцев.