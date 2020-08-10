Опубликованы данные по числу зараженных коронавирусом на утро 10 августа 2020

Скончались более 729 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией Фото: REUTERS

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире приблизилось к показателю 19,8 миллиона, а жертвами заболевания стали более 729 тысяч. Такие данные на понедельник, 10 августа, приводит университета Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире зафиксировали уже 19 780 612 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов возросло до 729 768.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются США, где зарегистрировали уже 5 044 769 заразившихся и 162 938 летальных исходов. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где количество заболевших превысило три миллиона и на данный момент составляет 3 035 422, скончалось уже 101 049 пациентов с коронавирусом.

На третьей строчке по количеству инфицированных расположилась Индия, где заболели свыше 2 153 010 человек, а жертвами инфекции стали более 43 379. За ней следует Россия с 885 718 инфицированными и 14 903 погибшими

Третье место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Мексика, где заболели почти 480 278, а умерло около 52 298 человек с коронавирусом, При этом расположившиеся на четвертой строчке Великобритания уже давно уже с 18 июля не публикуют статистику погибших, при этом страна удерживает лидерские позиции с 46 659 погибшими и при этом 312 555 заболевшими