ЦИК Белоруссии назвал время оглашения итогов выборов. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Итоги выборов президента Белоруссии будут озвучены в ходе пресс-конференции, которая состоится в 9.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

«Актуальными данными и как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в девять утра», - сообщили в эфире государственного телеканала «Беларусь 24».

Напомним, избирательные участки в Белоруссии закрылись 9 августа в 20.00, однако на некоторых участках собрались огромные очереди и время работы избирательных комиссий решили продлить на десяти участках. Ровно в полночь председатель Центризбиркома Лидия Ермошина озвучила данные некоторых районов, которые успели предоставить свои результаты подсчетов.

Уже известно, что на прошедших выборах уверенную победу одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. По предварительным данным, за него проголосовали 79,7% избирателей.

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