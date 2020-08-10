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Экономика

Гендиректор ОКБ назвал заемщиков, которые стали хуже платить кредиты

Коронавирус подорвал платежную дисциплину мужчин старше 60 лет
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Коронавирус подорвал платежную дисциплину мужчин старше 60 лет

Коронавирус подорвал платежную дисциплину мужчин старше 60 лет

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович рассказал, какая категория заемщиков стала хуже исполнять свои обязательства в условиях экономического кризиса. Эксперт отметил, что в этом году проблемы по обслуживанию ссуд возникли у всех заемщиков.

Самыми проблемными оказались мужчины старше 60 лет. Это наиболее уязвимая категория заемщиков. Стоит отметить, что женщины того же возраста оказались более дисциплинированы. В среднем разрыв между мужскими женскими кредитами по показателю регулярности платежей достигает 3 п.п.

В целом женщины оказались дисциплинированнее мужчин в данных вопросах. Они стараются не допускать просрочек.

Наибольшую роль в данном показателе играет уровень дохода заемщиков. Те, кто зарабатывают примерно 25 тысяч рублей в месяц, чаще пропускают платежи. Доля проблемных клиентов здесь почти в два раза выше, чем среди заемщиков с доходом от 50 до 100 тысяч рублей.

Если сравнивать с категорией, имеющей поступления от 100 тысяч рублей, то расхождение в три раза.

- В случае возникновения трудностей, обеспеченные россияне могут сократить повседневные расходы и направить средства на погашение кредита. Заемщикам с минимальными доходами не имеют такой возможности, сокращать нечего. Поэтому они чаще выходят на просрочку, - комментирует «Известиям» Александрович.

Кстати, россиянам разрешат исправлять кредитную историю не дожидаясь действий банка В таком случае клиенты смогут повысить свой кредитный рейтинг, пишет телеканал "360".