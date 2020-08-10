В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам насилия в отношении милиции

В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении участников и организаторов массовых беспорядков
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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Участникам и организаторам массовых беспорядков в республики грозит до восьми и 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в СК.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Победил действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным, набрав 79,7% голосов избирателей. Однако сторонники оппозиции не согласны с такими итогами.
Как писал сайт kp.ru, для разгона участников протестных акций в центре Минска в ночь на понедельник, 10 августа, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить «специальные средства». Официальный представитель министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова уточнила, что «применялись спецтехника и шумовые гранаты».
По ее словам, ситуация в столице контролируемая, меры безопасности усилены.