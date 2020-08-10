Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Россиянам разрешат исправлять свою кредитную историю Фото: Алексей ФОКИН

В России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Это произойдет в ближайшие пару лет. Это облегчит доступ банков и заемщиков к информации об их кредитах, повысит ее качество.

Теперь история о платежной дисциплине заемщиков будет храниться семь лет, вместо десяти. Кредиторы смогут получать выписки о среднемесячных платежах потенциального клиента, что поможет им рассчитать показатель долговой нагрузки. Именно этот показатель является решающим в вопросе одобрения кредита.

Заемщики получат возможность исправить свою кредитную историю даже без участия кредитора или если у банка отозвали лицензию. Любой человек сможет вносить изменения, но для этого потребуется решение суда.

- Отчеты БКИ будут примерно в одной форме, что позволит сократить количество ошибок и различного рода «креативных» составляющих в кредитном отчете, - рассказал «Известиям» генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

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