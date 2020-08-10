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Эксперт дал совет, кому важно заменить кофе на какао

А некоторым людям лучше вовсе отказаться от тонизирующего напитка
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Эксперт дал совет, кому важно заменить кофе на какао

Эксперт дал совет, кому важно заменить кофе на какао

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк дал совет, кому стоит отказаться от кофе и отдать предпочтение какао. В первую очередь, тонизирующий напиток противопоказан людям, страдающим желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Данные категории указаны не случайно. Те, кто страдает от сердечных болезней, и так имеют повышенное артериальное давление, а кофе способствует сужению сосудов, что может приводить к усугублению ситуации.

Если человек не представляет жизнь без данного напитка, то имеет смысл перейти на какао. Но и заваривая кружечку ароматного какао стоит помнить о мере.

В напитке много биологически активных веществ, которые могут способствовать повышению артериального давления. К тому же, в составе порошка имеется сахар, о вреде которого сказано достаточно много.

Кроме того, в какао находится добавленный сахар, который не полезен для организма, пишет NEWS.ru.

Ранее известный врач Александр Мясников высказал мнение о кофе. Он считает, что его вред преувеличен, а во многих случаях имеет положительны эффект на организм.