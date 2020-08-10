Правозащитник сообщил о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии

Представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил об одном погибшем в ходе масштабных беспорядков в день выборов в Минске. По его словам, участник акции погиб в результате черепно-мозговой травмы после наезда на него спецтранспорта. Три человека серьезно пострадали

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», - передает ТАСС слова правозащитника.