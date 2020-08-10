Стилист посоветовал, что носить предстоящей осенью

Стилист рассказал, что будет модно этой осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилист, имиджмейкер, дизайнер Макс Гор рассказал, какие тренды будут актуальны предстоящей осенью. С приходом первых сентябрьских деньков стоит позаботиться о частичной смене гардероба.

Эта осень порадует тех, кто любит элегантную небрежность в одежде, но чтобы выделяться из толпы придется постараться. В моде будут тренчи, жакеты и бомберы с акцентом на плечах.

- Основной тренд осени 2020 – многими любимый богемный стиль. Чем оригинальнее будет фасон, тем интереснее. Наряд должен быть сложносочиненным и слегка небрежным, словно вы совсем не старались, — посоветовал дизайнер.

Если где-то далеко в шкафу прячутся кожаные вещи, то самое время их доставать и реанимировать. Сентябрь напомнит о субкультуре байкеров.

Особенно стильно брутальные косухи и берцы будут смотреться на хрупких барышнях. Данные вещи смогут выгодно подчеркнуть их красоту.

- Носите с удовольствием кожаные куртки, косухи, кожаные штаны, шорты. Сочетайте это с банданами, большими аксессуарами, с заклепкам, — отметил Макс Гор.

Не менее популярен окажется стиль пэчворк. Техника сшивания лоскутков тканей и кожи, сочетания различных фактур и цветов вернется не только в одежду, но и в мейкап.

Не стоит бояться экспериментов с макияжем. Стрелки могут быть васильковыми, а румяна оранжевыми. Помада допускается от красного цвета до нюд.

А вот на прическах модные веяния этой осени решили отдохнуть: популярны естественные тона, без сложных окрашиваний и укладок.

- Будьте естественными, натуральными. Если речь идет про цвет волос, пусть он будет ближе к вашему. Если это небрежная прическа, не бойтесь растрепать волосы. Помните, что самый основной тренд из сезона в сезон — это искренность и любовь к окружающим, — заключил в беседе с Пятым каналом Макс Гор.