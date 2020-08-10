В Роскачестве дали рекомендации по выбору пылесоса для аллергиков

Пылесосы с аккумулятором не подойдут для уборки квартиры аллергика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскачестве разъяснили, как выбрать пылесос, если есть аллергия на пыль и уборку. Обычный пылесос в таком случае не подойдет, нужен тот, в котором имеется фильтр с высокой степенью очистки, а именно с фильтром НЕРА. Но специалисты отметили, что фильтр хорошо удерживает саму пыль, а вот эффективность всасывания зависит от самого аппарата.

Поэтому в Роскачестве советуют приобрести пылесос со сбалансированной мощностью. Так, аллерголог-иммунолог Елена Шуватова посоветовала выбирать пылесосы с высокой мощностью, который сможет собрать большую часть аллергенных частиц.

Выбирая пылесос стоит обратить внимание на насадки. Их должно быть несколько: для пола, мебели, потолка и стен. От аппаратов с мешками пылесборниками стоит вовсе отказаться.

Так как уборка жилища аллергика процесс долгий, то пылесосы с аккумулятором не подойдут. Заряд будет быстро кончатся, что затянет процесс.

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