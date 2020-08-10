В России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 российском регионе, из заболевших 26,5 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на понедельник, 10 августа, общее число инфицированных в стране возросло до 892 654 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зафиксировали в Москве, где выявили 694 новых случая, Свердловской области - 179 и в Санкт-Петербург - 157

За сутки число выздоровевших составило 3 259 пациента. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 696 681 человек.

Также зарегистрировано 70 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а за весь период в России скончались 15 001 пациента.