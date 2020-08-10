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Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Согласно предварительным результатам, действующий лидер одержал уверенную победу
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Александра Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Александра Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Действующий белорусский лидер Александ Лукашенко сделал свое первое заявление после прошедших 9 августа президентских выборах в республики

«Политика одна должна быть — люди», - отметил глава государства

Как писал сайт kp.ru, согласно представленным в понедельник, 10 августа, предварительным результатам Центризбиркома Белоруссии в голосовании приняли участие рекордное число граждан. Свои голоса в ходе выборов отдали участие 5 798 908 человек, что составляет 84,23 процента белорусских избирателей.

Действующий президент Белоруссии одержал уверенную победу, набрав 80,23 процента голосов, за него проголосовали 4 652 423 избирателя. Основного конкурента главы государства Светлану Тихановскую поддержали 9,90 процента или 574 312 голосовавших. Против всех высказались 6,02 процента. Однако окончательные итоги выборов будут оглашены 14 августа