МВД Белоруссии сообщило об отсутствии погибших в ходе ночных беспорядков Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило об отсутствии погибших в ходе ночных беспорядков. Ранее представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил, что участник акции погиб в результате черепно-мозговой травмы после наезда на него спецтранспорта. Кроме того, по его информации, серьезно пострадали три человека.

«Погибших нет», - передает ТАСС слова представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

Напомним, еще вечером воскресенья, 9 августа, сообщалось о пострадавших в ходе массовых беспорядков в Минске. Сегодня в понедельник, 10 августа, Министерство внутренних дел республики и подтвердило, что ряд силовиков и участников протестов госпитализированы. При этом в ведомстве отмечают, что боевое оружие в отношении нарушителей общественного порядка не применялось.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против организаторов и участников протеста по фактам насилия в отношении милиции.