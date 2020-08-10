Россиянам предрекли более тяжелый коронавирус осенью 2020 года

Строгий режим самоизоляции вводится осенью не будет, считает эксперт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелой формой коронавирусной инфекции считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», - сказал он.

Эксперт считает, что у ученых пока нет обоснованного научными фактами ответа, как коронавирус будет сочетаться с сезонными инфекциями, а главное, как перенесут осень те, кто соблюдал строгий режим самоизоляции. При этом Тотолян считает, что строго режима для граждан России, связанного с распространением коронавируса, уже не будет.

«Думаю, вводить ограничения в масштабах всей страны снова не потребуется. Могут быть вспышки в отдельных населенных пунктах, и тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то - с закрытием школ и вузов», - сказал Арег Тотолян в своем интервью газете «Известия».

Напомним, что ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире в середине марта. Всего на сегодняшний день зафиксировано 19,6 млн человек заболевших новой инфекции, свыше 727 тысяч человек стали жертвами COVID-19. По данным оперштаба на 10 августа в России зафиксировано 887 536 случаев заражения, из них выздоровели 693 422 человек, умерли 14 931.